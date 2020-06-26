Воздух в Москве стал заметно чище во время карантина

Концентрация вредных веществ в воздухе Москвы этой весной была на 60% ниже, чем в тот же период в прошлом году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента природопользования.

Основными причинами этого в ведомстве назвали гораздо меньшее число автомобилей на дорогах города и значительное снижение промышленных выбросов из‑за «беспрецедентных мероприятий» по самоизоляции. Впрочем, о заметном очищении московского воздуха специалисты сообщали еще в начале апреля.

В конце мая появилась информация, что в этом году воздух по всей России оказался самым загрязненным за последние пять лет — то есть с начала наблюдений. Эксперты тогда уточнили, что с начала пандемии и с введением режима самоизоляции в конце марта воздух действительно существенно очистился, так как многие предприятия или сбавили обороты, или вообще были закрыты на время. Тем не менее после окончания карантина ситуация может стать еще хуже. Почему, ранее объясняла «Афиша Daily».