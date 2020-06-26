Премьеру «Довода» Кристофера Нолана снова перенесли

Премьеру дорогостоящего боевика «Довод» Кристофера Нолана перенесли уже второй раз — уже на 12 августа, сообщает издание Variety. Трейлер фильма вы можете посмотреть здесь.

Изначально «Довод» должен был выйти в прокат 17 июля, но недавно эту дату (вместе с датами выхода некоторых других проектов студии Warner Bros.) передвинули на 31 июля, а теперь еще на две недели вперед. В Warner Bros. беспокоятся, что положение киноиндустрии все еще достаточно шаткое, так как пандемия коронавируса все еще в разгаре.

Сам Нолан ранее отказывался переносить премьеру своего фильма с бюджетом в 200 млн долларов — «Довод» должен был стать первой масштабной картиной, выпущенной в прокат сразу после пандемии.

К 17 июля должны открыться около 90% кинотеатров США. Зрителям придется соблюдать особые меры безопасности: например, одновременно в кинозале не смогут находиться более 100 человек. Руководители некоторых киносетей считают, что из‑за новой вспышки коронавируса кинотеатры могут или не открыться, или закрыться снова. США все еще лидируют по числу заражений коронавирусом — их в стране выявлено уже почти 2,5 миллиона с начала пандемии.