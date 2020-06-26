перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ЦВЕТ/«ВКонтакте» На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма
На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма 16:13
В Москве согласовали первый митинг против поправок к Конституции. Он пройдет уже после голосования 15:21
Воздух в Москве стал заметно чище во время карантина 15:20
Студия Лебедева разработала нейросеть, которая год выполняла заказы. Клиенты думали, что это человек 14:50
Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт 14:18
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана снова перенесли 14:01
The Flaming Lips/YouTube Новые пожары в клипе «My Religion Is You» от The Flaming Lips
Новые пожары в клипе «My Religion Is You» от The Flaming Lips 13:35
Twitch будет пожизненно блокировать стримеров за сексуальные домогательства 13:11
Американские музыканты Slaves откажутся от своего названия из‑за негативной расовой коннотации 12:37
«Mordechai»: послушайте очаровательный новый альбом Khruangbin 12:00
Джесси Уэр выпустила новый альбом «What’s Your Pleasure?» 11:51
norimyxxxo/Instagram «Скажем «НЕТ»: Оксимирон призвал поклонников пойти на оглашение приговора по делу «Седьмой студии»
«Скажем «НЕТ»: Оксимирон призвал поклонников пойти на оглашение приговора по делу «Седьмой студии» 11:19
Антитела к коронавирусу найдены у каждого пятого протестированного москвича 11:19
В России впервые с апреля за сутки выявили менее 7000 случаев заражения коронавирусом 10:59
Новый лайв-альбом Дэвида Боуи выйдет в начале июля 10:41
В Москве полиция не стала направлять наряд к жертве домашнего насилия. Муж избил ее до смерти 10:35
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ 9:57
CDC/Unsplash ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе
ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе 9:35
Полиция проверит людей, проголосовавших дважды на выборах по поправкам к Конституции 1:54
В новое издание альбома Принса «Sign O’the Times» войдут 63 ранее неизвестных трека 1:01
Отключить рекламу

Премьеру «Довода» Кристофера Нолана снова перенесли

Илья Голубев
Сегодня в 14:01

Премьеру дорогостоящего боевика «Довод» Кристофера Нолана перенесли уже второй раз — уже на 12 августа, сообщает издание Variety. Трейлер фильма вы можете посмотреть здесь.

Изначально «Довод» должен был выйти в прокат 17 июля, но недавно эту дату (вместе с датами выхода некоторых других проектов студии Warner Bros.) передвинули на 31 июля, а теперь еще на две недели вперед. В Warner Bros. беспокоятся, что положение киноиндустрии все еще достаточно шаткое, так как пандемия коронавируса все еще в разгаре.

Сам Нолан ранее отказывался переносить премьеру своего фильма с бюджетом в 200 млн долларов — «Довод» должен был стать первой масштабной картиной, выпущенной в прокат сразу после пандемии.

К 17 июля должны открыться около 90% кинотеатров США. Зрителям придется соблюдать особые меры безопасности: например, одновременно в кинозале не смогут находиться более 100 человек. Руководители некоторых киносетей считают, что из‑за новой вспышки коронавируса кинотеатры могут или не открыться, или закрыться снова. США все еще лидируют по числу заражений коронавирусом — их в стране выявлено уже почти 2,5 миллиона с начала пандемии.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
боевик
Хантер Киллер
Джерард Батлер снова спасает президента
электроника
«Awakenings Festival 2020» (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии

Другие материалы по темам

Люди
Кристофер Нолан
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить