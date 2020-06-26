Американские музыканты Slaves откажутся от своего названия из‑за негативной расовой коннотации

Американская пост-хардкор группа Slaves сменит название после выхода альбома «To Better Days» из‑за негативной расовой коннотации этого слова. Об этом участники Slaves рассказали в своем инстаграме.

С английского Slaves переводится как «рабы». Изначально название группы отсылало к людям с наркотическими зависимостями, однако сейчас музыканты стали поддерживать движение Black Lives Matter и решили, что Slaves можно использовать и с другими смысловыми нагрузками.

«Название Slaves было задумано как отсылка к нашей битве с токсикоманией в прошлом. К идее, что мы порабощаемся нашими зависимостями и демонами. Тогда наша цель заключалась в том, чтобы решить эти сложные вопросы и создать сообщество, которое позволит другим узнать, что они не одиноки и их внутренние демоны могут быть побеждены. Но тогда Slaves не учитывало другие возможные коннотации», — говорится в сообщении группы.