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В Москве полиция не стала направлять наряд к жертве домашнего насилия. Муж избил ее до смерти

Сегодня в 10:35

Управление МВД по Москве завело дело о халатности на столичного полицейского Михаила Брухова, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия. Об этом пишет «Медиазона».

По информации телеграм-канала 112, во время своего дежурства Михаилу Брухову позвонили жители Москвы и сообщили, что в соседней квартире «слышны крики, грохот, удары и угрозы убийством». Брухов отказался направлять наряд в эту квартиру, и вскоре житель Москвы по фамилии Крамарев избил свою жену до смерти.

При этом полицейские до этого несколько раз приезжали в эту квартиру и проводили с Крамаревым «воспитательные беседы». Сейчас Брухов уже уволен из органов «по отрицательным мотивам», его дальнейшая судьба пока неизвестна.

Недавно в МВД заявили о снижении числа случаев домашнего насилия на 13% в первом квартале 2020 года. Общее количество правонарушений, совершаемых в семье, в общей массе преступлений составило 1,4% в начале 2020 года. В марте зарегистрировали 13 тыс. случаев семейного насилия — это на 6,5% меньше, чем годом ранее. В апреле, когда в России ввели режим самоизоляции, число подобных правонарушений составило около 7,7 тыс. — на 23,4% меньше, чем в апреле 2019 года.

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