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Новый лайв-альбом Дэвида Боуи выйдет в начале июля

Илья Голубев
Сегодня в 10:41

На следующей неделе, 3 июля, выйдет лайв-альбом Дэвида Боуи «Ouvres Le Chien», записанный в 1995 году во время его выступления на стадионе Starplex Amphitheater в американском Далласе.

Концерт проходил в рамках совместного с Nine Inch Nails тура The Outside Tour. В пластинку также войдут два бонус-трека с другого выступления Боуи в этом туре, в Бирмингеме — «Moonage Daydream» и «Under Pressure».

Название альбома отсылает к строке из песни «All The Madmen» с пластинки «The Man Who Sold The World», которой в этом году исполняется 50 лет.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года от рака печени спустя два дня после своего 69-летия и выхода альбома «Blackstar», который дебютировал на первом месте американского чарта Billboard. Как пишет The Guardian, после смерти певца продажи его альбомов в США выросли более чем в 50 раз ― за первую неделю было продано 682 тыс. экземпляров. Британская звукозаписывающая компания Parlophone Records обещала выпустить сразу два альбома с неизданными ранее записями Дэвида Боуи (не концертными) и три лайв-альбома — релиз первого из них прошел в мае.

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