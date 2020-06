Новый лайв-альбом Дэвида Боуи выйдет в начале июля

На следующей неделе, 3 июля, выйдет лайв-альбом Дэвида Боуи «Ouvres Le Chien», записанный в 1995 году во время его выступления на стадионе Starplex Amphitheater в американском Далласе.

Концерт проходил в рамках совместного с Nine Inch Nails тура The Outside Tour. В пластинку также войдут два бонус-трека с другого выступления Боуи в этом туре, в Бирмингеме — «Moonage Daydream» и «Under Pressure».

Название альбома отсылает к строке из песни «All The Madmen» с пластинки «The Man Who Sold The World», которой в этом году исполняется 50 лет.