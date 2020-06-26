Полиция проверит людей, проголосовавших дважды на выборах по поправкам к Конституции, сообщил главк. В связи с видеосюжетом журналиста Павла Лобкова о том, как проголосовать дважды, было возбуждено дело об административном правонарушении.

«Также будет дана правовая оценка действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом», — заявили в полиции.

По мнению главка, двойное голосование может быть «заранее спланированной акцией по дискредитации» выборов в Москве. Если это предположение подтвердится, против участников может быть возбуждено дело о незаконном получении бюллетеня группой людей, публичном распространении заведомо ложной информации или хулиганстве.

Журналист «Дождя» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции — дистанционно и на своем избирательном участке. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала действия журналиста провокацией.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не верит в честное голосование по поправкам к Конституции. Согласно опросу ВЦИОМ, 42% россиян уверены в достоверности выборов, а 24% считают, что в ходе голосования случатся подтасовки на местах.

Всероссийское голосование по поправкам закончится 1 июля. Среди поправок оказались те, которые показались некоторым россиянам спорными: например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.