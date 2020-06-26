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В новое издание альбома Принса «Sign O’the Times» войдут 63 ранее не известных трека

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:01

Культовый альбом Принса 1987 года «Sign O’the Times» будет перевыпущен, пишет CoS. В новое издание войдут 63 ранее не известных трека музыканта.

Всего в коллекцию включат 92 песни. Они будут записаны на восьми CD-дисках или на 13 виниловых пластинках — обе версии доступны для предзаказа.

45 треков, которые дополнят переиздание «Sign O’the Times», были записаны Принсом между маем 1979 года и июлем 1987 года. Помимо них, коллекция будет дополнена живым аудиовыступлением музыканта на концерте в Утрехте в 1987 году.

Также в эксклюзивное издание войдет DVD-диск с выступлением Принса на новогоднем концерте в парке Пэйсли в канун 1988 года. На нем можно будет увидеть совместное выступление Принса и Майлза Дэвиса.

Кроме того, в комплект войдет 120-страничная книга с фотографиями, студийными материалами и рукописными текстами Принса, а также с комментариями Дейва Чаппеля и Ленни Кравица. Коллекция выйдет 25 сентября.

Альбом «Sign O’the Times» считается лучшим в карьере Принса. Он вышел 31 марта 1987 года и включил в себя такие хиты артиста как: «Hot thing», «Forever in my life», «U got the look» и «I could never take a place of your man».

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