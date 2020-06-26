Telegram обязали вернуть деньги инвесторам криптовалюты Gram и выплатить штраф

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) и компания Telegram договорились о мировом соглашении, пишет The Bell со ссылкой на письмо SEC судье Кевину Кастелу. Согласно ему, компания должна вернуть 1,22 млрд долларов инвесторам криптовалюты Gram и выплатить штраф в размере 18,5 млн долларов.

Создатель Telegram Павел Дуров отметил, что инвесторам уже вернули 1,2 млрд долларов напрямую или в виде заемов. «Мы надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной в будущем», — добавил Дуров.

Помимо выплат, Telegram обязали не нарушать Акт о ценных бумагах от 1933 года. Также компания должна будет в течение трех лет уведомлять SEC перед выпуском каких‑либо цифровых активов — криптовалют, цифровых денег и цифровых токенов.

В мае Павел Дуров объявил о завершении проекта блокчейн-платформы TON. Причиной такого решения он назвал судебное разбирательство с властями США и запрет на распространение Gram.

Ранее Дуров планировал запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram в октябре 2019 года. Под разработку TON Telegram привлек 1,7 миллиарда долларов инвестиций.