Bring Me the Horizon выпустили новый сингл «Parasite Eve»

Песня, записанная в феврале, посвящена чувству страха и ярости. По признанию музыкантов, «миру сейчас не нужна легкая поп-музыка, ему нужны гимны ярости».

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, конец уже наступил. Мы не можем спастись, так что наслаждайся поездкой. Это момент, которого ты ждал. Не называй это предупреждением. Это война», — поет Сайкс.

В течение года группа планирует выпустить четыре разных сингла, все они войдут в серию «Post Human». Как отмечают музыканты, это первый случай в их творчестве, когда несколько треков отражают одно настроение. «Иногда ты хочешь саундтрек к определенному случаю или эмоции», — говорят они.

Осенью Bring Me the Horizon выпустили клип на песню «Ludens», вошедшую в официальный саундтрек к игре Death Stranding Хидэо Кодзимы. А в декабре группа представила новый альбом. Интервью «Афиши Daily» с музыкантами можно прочитать здесь.