Hulu удалил три эпизода сериала «Клиника» из‑за шуток с блэкфейсом

Стриминговый сервис Hulu убрал из каталога три эпизода сериала «Клиника» из‑за того, что в них содержались шутки с блэкфейсом, сообщил Independent.

Об этом, по информации издания, попросил создатель шоу Билл Лоуренс. Он сделал это после того, как с таким предложением к нему обратился один из пользователей твиттера, напомнивший, что эпизоды с блэкфейсом ранее убрали из сериала «Студия 30».

В итоге со стримингового сервиса Hulu удалили три серии: «Мои 15 секунд», «Мои прыткие шаги» и «Мой ливерный паштет». В одной из сцен герой Зака Браффа выступает в гриме, изображая темнокожего на вечеринке. В другом эпизоде Сара Чок примеряет на себя образ темнокожей девушки.

Сериал «Клиника» выходил с 2001 года по 2010 год. За это время вышло 9 сезонов шоу, в общей сложности 182 эпизода. Ранее звезды сериала Зак Брафф и Дональд Фейзон запустили подкаст о «Клинике». Узнать, насколько хорошо вы знаете культовый сериал, можно в тесте «Афиши Daily».