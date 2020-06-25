Робот-тюлень помогает людям стать счастливее

Израильские ученые исследовали воздействие японского робота-тюленя PARO на человека и обнаружили, что он помогает людям чувствовать себя более счастливыми. Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на сотрудников Университета имени Бен-Гуриона из города Беэр-Шева.

Робот копирует внешний вид животного, хлопает ластами и издает звуки, когда к нему прикасаются или когда разговаривают с ним. По словам ученых, PARO помогает легче переносить боль и повышает настроение.

В ходе исследования ученые выяснили, что у группы добровольцев, которые общались с роботом-тюленем, уровень окситоцина был ниже — это знак того, что PARO уменьшает стресс, следовательно, помогает людям расслабиться.

По словам ведущего автора исследования, роботы-тюлени могут быть полезны в период коронавируса, когда взаимодействие с другими людьми ограничивается.

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