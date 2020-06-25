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«Яндекс» и фонд «Вера» запустили сбор денег, чтобы врачи хосписов могли добираться до пациентов

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:47

Компания «Яндекс» вместе с фондом «Вера» запустили сбор денег для помощи пациентам хосписов. Об этом говорится на сайте «Яндекса».

Собранные средства понадобятся 600 сотрудникам, чтобы те добирались по Москве в условиях пандемии к своим подопечным на такси. «В стационарах московских хосписов, которым мы помогаем, ежедневно находятся до 450 пациентов. Из‑за тяжёлых и неизлечимых заболеваний они особенно уязвимы перед вирусами. Сотрудники хосписа соблюдают все меры безопасности, но многие едут на работу и домой в общественном транспорте. Риск заразиться высок», — говорится на сайте акции.

Как утверждают в «Яндексе», собранные пожертвования пойдут на зарплату водителям специально выделенного автопарка такси. При этом «Яндекс» пожертвовал на эти нужды и собственные средства, однако этого, отмечают в компании, хватит примерно до конца июня.

На момент написания заметки было собрано около двух тысяч рублей из заявленных 7,2 млн рублей. К проекту подключены 10 хосписов: центр паллиативной помощи ДЗМ, Первый Московский хоспис им. В.В. Миллионщиковой, хоспис «Дегунино», хоспис «Бутово», хоспис «Ростокино», хоспис «Царицыно», хоспис «Зеленоград», хоспис «Куркино», хоспис «Некрасовка» и первый Московский детский хоспис.

«Яндекс» объявил о запуске проекта «Помощь рядом» в Подмосковье в конце апреля. Для этого компания вместе с таксопарками-партнерами создала отдельный парк из нескольких десятков автомобилей.

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