Акция в поддержку Серебренникова, сроки открытия кинотеатров и другие новости дня

За последние сутки в России выявили 7113 новых пациентов с COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии приблизилось к 614 тыс.

Российские кинотеатры могут вернуться к работе уже в середине июля, заявила министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, премьерные показы начнутся, только когда все кинотеатры откроются.

Журналист «Дождя» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции — дистанционно и на своем избирательном участке. В Центризбиркоме его назвали провокатором и пригрозили штрафом.

21-летняя помощница директора театра Романа Виктюка обвинила своего начальника — Валерия Райкова — в изнасиловании. О случаях харассмента рассказали и другие бывшие секретарши Райкова.

«Аэрофлот» в условиях пандемии продолжил вывозить пассажиров за границу под видом грузоперевозок. В России регулярные и чартерные рейсы запрещены с 27 марта.

Forbes составил новый рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40. В него вошли Моргенштерн, Хабиб Нурмагомедов и Noize MC, зато выбыли Oxxxymiron, Face и Монеточка.

Актриса Оксана Мысина запустила в фейсбуке акцию поддержки фигурантов дела «Седьмой студии». В защиту Серебренникова высказались Константин Райкин, Чулпан Хаматова, Александр Гельман, Дмитрий Быков и другие.

На здании посольства США в Москве появился флаг ЛГБТК+. Акция связана с Днем радужного флага, который отмечается сегодня.

Ксения Собчак подала в суд на немецкую редакцию Business Insider. Она обвинила журналистов в клевете из‑за материала, где ее упрекнули в расизме.

В Испании реставратор испортил картину «Непорочное зачатие». Теперь ее называют «картофельной Мадонной» и сравнивают с «пушистым Иисусом».

Режиссер Вуди Аллен возвращается на крупнейшие мировые кинофестивали. Его новый фильм «Фестиваль Рифкина» откроет смотр в Сан-Себастьяне.

В сети появился трейлер драмы «В ожидании варваров», основанной на одноименном фантастическом романе Джона М.Кутзее. Картина выйдет в цифровой прокат 7 августа.

Группа We («Мы») Даниеля Шейка выпустила клип на песню «Приятно» с недавнего альбома «Welcome, West Part 3». Посмотреть его можно здесь.