HBO вернул в каталог «Унесенных ветром» и удалил эпизоды «Южного парка» с пророком Мухаммедом

Стриминговый сервис HBO Max вернул в свой каталог фильм «Унесенные ветром», удаленный на фоне антирасистских протестов в США, пишет Variety. Классическую картину о Гражданской войне в США сопроводили двумя видео, объясняющими исторический контекст создания ленты.

В первом профессор Чикагского университета кинематографии и ведущая шоу Silent Sunday Жаклин Стюарт рассказывает о том, что эпоха изображена в картине ностальгически и не упоминает о жестокости системы рабства по отношению к темнокожим.

По словам Стюарт, «Унесенные ветром» представляют «довоенный Юг как мир изящества и красоты, не признавая жестокости системы рабства, на которой основан этот мир». «Смотреть «Унесенных ветром» может быть дискомфортно, даже болезненно», — отмечает киновед.

Также Стюарт упоминает о расовой сегрегации, существовавшей в 1939 году (год выхода фильма), из‑за которой на премьеру «Унесенных ветром» не смогли попасть темнокожие актеры, а афроамериканской актрисе Хэтти Макдэниел пришлось сидеть отдельно от своих коллег по фильму на церемонии вручения «Оскар».

Второе видео — это часовое обсуждение «сложного наследия фильма», записанное во время кинофестиваля TVM Classic в апреле 2019 года.

В то же время HBO Max не стал публиковать пять серий мультфильма «Южный парк»: серию «Super Best Friends» из пятого сезона, две части «Cartoon Wars» из 10-го сезона и серий «200» и «201» из 14-го сезона. Во всех этих эпизодах сатирически показывается пророк Мухаммед, ключевая фигура в исламской культуре.

Эти эпизоды также не публиковали на стриминговом сервисе Hulu, а на телевидении выпускали без упоминания Мухаммеда и с плашкой Censored вместо его изображения.

Ранее «Кинопоиск» закрыл изображение листа марихуаны в одной из серий «Южного Парка». По словам представителей стримингового сервиса, такую версию мультфильма они получили от правообладателя.