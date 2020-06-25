Робот Эрика сыграет главную роль в новом научно-фантастическом фильме «b»

Робот Эрика, созданный японскими учеными Хироши Ишигуро и Кохеем Огава, сыграет главную роль в новом научно-фантастическом фильме «b», пишет The Hollywood Reporter.

Часть сцен с участием Эрики уже отсняты в Японии в 2019 году. Оставшиеся эпизоды фильма планируется снять в Европе в июне 2021 года. Фильм продюсируют три кинокомпании: Bondit Capital Media, бельгийская Happy Moon Productions и нью-йоркская Ten Ten Global Media. Бюджет постановки составит 70 миллионов долларов.

Фильм расскажет историю ученого, работающего над созданием искусственного ДНК. Главный герой картины обнаружит недостатки в своей работе и поможет сбежать роботу, которого он создал. Робота как раз и сыграет Эрика. Кто станет ее партнером по фильму, а также режиссером картины не сообщается. Историю, на которой основывается лента, написали Эрик Фам, Тарек Зохди и Сэм Хоз.

«При других методах актерской игры актеры вовлекают свой собственный жизненный опыт. Но у Эрики нет никакого жизненного опыта. Она была создана, чтобы с нуля играть роль. И нам пришлось имитировать ее движения и эмоции с помощью отдельных действий, таких как контроль скорости ее движений и обучение ее развитию характера и языку тела», — рассказал Хоз.

Первоначально дебютной картиной для Эрики должен был стать другой проект, срежиссированный автором «Американской истории X» Тони Кэйем. Однако продюсерам не удалось договориться с режиссером о времени съемок.

Эрика не единственный робот, задействованный в индустрии развлечений. Известен пример робота Cофии, сыгравшей короткую роль в «Мире дикого запада» в 2019 году, а также робота Аи-Да, которая считается первым в мире художником с искусственным интеллектом.