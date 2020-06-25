Помощница обвинила директора Театра Романа Виктюка в изнасиловании

21-летняя помощница директора Театра Романа Виктюка обвинила своего босса — Валерия Райкова — в изнасиловании. Как пишет «Холод», девушка (ее имя издание не публикует из этических соображений) обратилась в полицию 23 июня.

По ее словам, за день до этого, 22 июня, она оказалась в съемной квартире Райкова на Сокольническом Валу. Туда, рассказала девушка, начальник позвал ее после первой недели работы, чтобы «лучше познакомиться».

После двух бокалов вина девушка почувствовала себя плохо, Райков воспользовался ситуацией и изнасиловал ее, пишет «Холод». По данным телеграм-канала «112», факт изнасилования был подтвержден медицинскими экспертами. Врачи заподозрили, что девушке могли дать противоэпилептический препарат.

Райков назвал обвинения против него «чушью», а Роман Виктюк — «фантастической ложью девицы, которая <…> в театре всего 10 дней». Пресс-секретарь театра Ольга Ильинская отказалась от комментариев, заявив, что «это все звучит как абсурд».

Как удалось выяснить «Холоду», этот случай — не единственное проявление харассмента со стороны Райкова к подчиненным. По словам его бывшей помощницы Анны Карасевой, в 2015 году Райков также предложил зайти к нему домой, чтобы обсудить идеи по поводу ремонта кабинетов. В квартире Райкова они выпили пару бокалов вина, а затем стали смотреть фильм «Страна ОЗ», утверждает девушка.

«Потом у нас был поцелуй, это я точно помню. После него Валерий Николаевич отстраняется, и я говорю: «Что вы творите, вы что, нельзя, не надо», — и он включает любимую шарманку, мол, а что такого, ты женщина, я мужчина, мы все свободны», — рассказала Карасева.

Она отметила, что начальник потом заявлял, что «все в порядке» и предлагал расслабиться, но девушке удалось вырваться из квартиры. После случившегося Анна решила уволиться из театра.

Следующая секретарша Райкова, Виктория Заиченко, также рассказала о приставаниях со стороны босса. По ее словам, Райков постоянно говорил ей комплименты, флиртовал и приглашал на ужин. Однажды, когда она зашла к директору в кабинет, он взял ее за плечи и поцеловал в губы, говорит Заиченко. После случившегося девушка также решила уволиться.

И Заиченко, и Карасевой, пишет «Холод», Райков продолжил писать и звонить даже после их увольнения. Он звал их на ужин и предлагал познакомиться с ним «как с мужчиной», утверждает издание.

Девушки рассказали о произошедшем своим коллегам в театре, некоторые из них посоветовали пожаловаться руководству, другие назвали Райкова козлом, третьи не сказали ничего значительного. В результате Карасева решила не заявлять о ситуации публично, опасаясь, что ее не станут слушать и скажут «сама виновата», а Карасева промолчала, думая, что Райков сможет испортить ей карьеру.

После того как информация о домогательствах попала в СМИ, и другие девушки стали рассказывать о случаях харассмента со стороны Райкова. Еще одна его бывшая секретарша, Вика Гранд, заявила, что проработала в Театре Виктюка три недели. Все это время, по ее словам, Райков задерживал ее на работе, «просил сходить в магазин за вином, постоянно флиртовал».

Как отметила Гранд, многие в театре знали о странностях Райкова. «Он периодически увольнял своего секретаря Татьяну, которая была уже взрослой женщиной, очень ответственным работником, и нанимал молоденьких неопытных девочек», — пояснила она.

В свою очередь бывший замдиректор саратовского ТЮЗа, которым 18 лет руководил Райков, Алексей Голицын заявил «Холоду», что никогда не слышал о харассменте со стороны Райкова. Экс-актриса ТЮЗа Юлия Василенко сказала, что считает Райкова отличным управленцем и назвала «ложными» и «кому‑то выгодными» обвинения против него.