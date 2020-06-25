В Badoo разработали дикпик-детектор

Дейтинг-сервис Badoo запустил новую функцию, которая предоставляет пользователям самим выбирать, просматривать или нет интимные изображения внутри приложения. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Фотодетектор с помощью искусственного интеллекта распознает дикпики и любой другой интимный контент и предупреждает о его наличии, тем самым предоставляя пользователям самим решать, хотят они увидеть содержимое или нет. Эта функция является первой в индустрии знакомств, уточняют представители Badoo.

«Пандемия вызвала большой интерес к дейтинг-сервисам среди аудитории, и случаи, когда пользователь отправляет интимные фото, участились. Нежелательный сексуальный контент отправляется каждый день на всех возможных платформах социальных сетей. Хотя мужчины-респонденты не видят здесь значимой проблемы, женщины честно признались, что чувствуют себя неудобно, получая сексуальный контент, когда они не запрашивали его», — отметили в Badoo.