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В Badoo разработали дикпик-детектор

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:52

Дейтинг-сервис Badoo запустил новую функцию, которая предоставляет пользователям самим выбирать, просматривать или нет интимные изображения внутри приложения. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Фотодетектор с помощью искусственного интеллекта распознает дикпики и любой другой интимный контент и предупреждает о его наличии, тем самым предоставляя пользователям самим решать, хотят они увидеть содержимое или нет. Эта функция является первой в индустрии знакомств, уточняют представители Badoo.

«Пандемия вызвала большой интерес к дейтинг-сервисам среди аудитории, и случаи, когда пользователь отправляет интимные фото, участились. Нежелательный сексуальный контент отправляется каждый день на всех возможных платформах социальных сетей. Хотя мужчины-респонденты не видят здесь значимой проблемы, женщины честно признались, что чувствуют себя неудобно, получая сексуальный контент, когда они не запрашивали его», — отметили в Badoo.

В поддержку новой функции компания сняла видео с актером Антоном Лапенко. Из его сообщения становится ясно, что получение нежелательного интимного контента — совершенно не смешная история, и к ней надо относиться с ответственностью.

Компания выразила надежду, что пользователи начнут ответственнее относиться к собственным фотографиям и думать дважды, прежде чем нажать на кнопку «отправить». Как утверждают в Badoo, фотодетектор — это в первую очередь забота об эмоциональном состоянии каждого, кто использует приложение, и неважно, какая цель стоит за этим.

В феврале специальный плагин, блокирующий фотографии пенисов, разработали для Twitter. Идея пришла в голову разработчице Келси Бресслер, когда неизвестный пользователь прислал ей свои дикпики. Стандартный функционал крупных соцсетей не фильтрует подобный контент, поэтому девушка сама создала нейросеть, которая блокирует нежелательные фотографии.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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