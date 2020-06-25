Алексей Пивоваров уходит с поста главреда RTVI

С 25 июня 2020 года Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVI, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала.

У RTVI больше не будет позиции главреда, его основными направлениями — развлекательным и информационным — начнут управлять профильные топ-менеджеры. Как пояснили в пресс-службе телеканала, это соответствует международным практикам развития медиаресурсов.

«Для меня очень важен опыт работы на RTVI, я высоко оцениваю профессионализм команды канала и доволен достигнутым результатам. Однако развитие личных проектов, на которых я был сосредоточен последнее время, требует большого количества времени и сил, что затрудняет выполнение обязанностей главного редактора RTVI. Я желаю каналу развития и огромного успеха. Проект «Редакция», который был бы невозможен без всесторонней поддержки RTVI, будет по-прежнему плотно сотрудничать с каналом», — заявил экс-главред.

Алексей Пивоваров стал главным редактором RTVI в 2016 году по приглашению его предыдущего владельца Руслана Соколова. Пивовару предстояло заняться обновлением и ребрендингом телеканала, разработать ключевые принципы редакционной политики. В марте 2019-го он запустил ютьюб-канал «Редакция», посвященный социально-политическим темам. На данный момент у канала 1,23 млн подписчиков.