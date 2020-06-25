Неделя моды в Париже в сентябре пройдет в традиционном формате

Неделя моды в Париже пройдет в запланированные сроки — с 28 сентября по 6 октября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Федерацию высокой моды Франции.

Уточняется, что каждый год в Париже обычно проходит четыре недели моды: Неделя высокой моды и Неделя мужской моды в январе и июле (в этот раз их пришлось отменить из‑за пандемии коронавируса) и Недели женской моды Prêt-à-Porter в марте и сентябре. Благодаря этим показам Франция получает около 440 млн евро в год.

Свое участие в Неделе моды уже подтвердили несколько крупных модных домов и брендов, например, Chanel, Dior и Givenchy. В свою очередь Saint Laurent отказался представлять публике новые коллекции в прежнем формате, сославшись на то, что пришло время меняться. Такое же решение принял Gucci.

Уточняется, что показы Prêt-à-Porter — заключительные в серии подобных показов в Нью-Йорке, Милане и Лондоне. Пока неизвестно, будут ли они проводить мероприятия в обычном формате, как Париж.