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На сайте «Вкусвилла» теперь можно заказать продукты для «Ночлежки»

Илья Голубев
Сегодня в 17:09

На сайте сети магазинов здорового питания «Вкусвилл» теперь можно заказать продуктовые наборы для благотворительной организации «Ночлежка», которая помогает бездомным. Акция продлится до 21 июля.

«Помочь встать на ноги оказавшимся на улице может каждый, в том числе отправив в «Ночлежку» простые и нужные продукты», — говорится в анонсе акции от «Вкусвилла».

Для заказа доступны два набора. Первый называется «Ночной автобус» и стоит всего 200 рублей, в него входят самса с говядиной, винегрет и бутерброд с тунцом. Второй — «Приют» — стоит 500 рублей и включает в себя соль, пшеничную муку, рис, овсяные хлопья, разные виды макарон, манную крупу, лавровый лист и лейкопластырь.

Не так давно «Ночлежка» запустила в Москве проект «Ночной автобус». Организация два года безуспешно пыталась начать работу в столице, однако жители города выступали против. В декабре «Афиша Daily» разбиралась в сути конфликта.

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