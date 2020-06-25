«Приятно»: посмотрите новый клип группы We Даниеля Шейка

Группа We («Мы») выпустила клип на песню «Приятно» из недавнего альбома «Welcome, West Part 3».

Снял видео начинающий режиссер Никита Берег, а оператором выступил Никита Хацаревич. По словам лидера группы Даниеля Шейка, Берег позвонил ему в последний день весны, когда Шейк отдыхал с Ксюшей Шевченко, и «испортил всю малину». Начинающему режиссеру срочно захотелось снять, как Даниель и Ксюша «валяются в грязи».

«У меня было много вопросов, но идея нам как актерам понравилась — такие испытания интереснее, чем просто постоять у стены в кадре и т. д. В итоге у нашего друга получился свой первый и крутой клип, а у слушателей появилась возможность обратить внимание на песню «Приятно», которую я выпустил весной, и посмотреть на меня с Ксюшей и настоящую грязь», — рассказал Шейк «Афише Daily».