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Роберт Паттинсон и Джонни Депп защищают Империю в трейлере фильма «В ожидании варваров»

Илья Голубев
Сегодня в 16:44

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films выпустила трейлер драмы «В ожидании варваров», основанной на одноименном фантастическом романе Джона М.Кутзее. Картина выйдет в цифровой прокат 7 августа.

Фильм, как и роман, рассказывает историю городка колонистов на окраине Империи. В городке вводят чрезвычайное положение, туда приезжает полковник Джолл — он должен проверить слухи о готовящемся нападении варваров (коренных жителей этих земель) на имперские владения. Джолл готовит экспедицию, магистрат города начинает сомневаться в действиях Империи, а его сомнения только усиливает любовная связь с девушкой-варваром.

Режиссером фильма выступил Сиро Герра, главные роли исполнили Марк Райлэнс, Джонни Депп и Роберт Паттинсон. Картину уже показывали на Венецианском кинофестивале-2019.

Роман «В ожидании варваров» вышел в 1980 году. Его автор, южноамериканский писатель Джон Максвелл Кутзее, в 2003 году был удостоен Нобелевской премии по литературе.

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