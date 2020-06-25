Роберт Паттинсон и Джонни Депп защищают Империю в трейлере фильма «В ожидании варваров»

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films выпустила трейлер драмы «В ожидании варваров», основанной на одноименном фантастическом романе Джона М.Кутзее. Картина выйдет в цифровой прокат 7 августа.

Фильм, как и роман, рассказывает историю городка колонистов на окраине Империи. В городке вводят чрезвычайное положение, туда приезжает полковник Джолл — он должен проверить слухи о готовящемся нападении варваров (коренных жителей этих земель) на имперские владения. Джолл готовит экспедицию, магистрат города начинает сомневаться в действиях Империи, а его сомнения только усиливает любовная связь с девушкой-варваром.

Режиссером фильма выступил Сиро Герра, главные роли исполнили Марк Райлэнс, Джонни Депп и Роберт Паттинсон. Картину уже показывали на Венецианском кинофестивале-2019.