Адвокат Ефремова заявил о готовности актера усыновить детей погибшего в аварии Сергея Захарова

Актер Михаил Ефремов готов усыновить детей из семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, но «определенные люди не дают это сделать». Об этом в интервью «Эхо Москвы» заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Его позицию я вам говорю, что это реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность», — сказал Эльман Пашаев. Адвокат добавил, что Ефремов понимает, что может сесть в тюрьму, и говорит, что готов понести наказание.

Также Ефремов пытался предложить хотя бы частичную компенсацию, однако этот вопрос будет решаться в суде. «Скорее всего, сумма там будет около 1 млн руб., в лучшем случае — 1,5 млн руб. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — заявил Пашаев в интервью изданию Starhit.

Адвокат добавил, что Ефремов был готов дать родственникам погибшего Сергея Захарова намного больше денег. При этом представители погибшего отказываются мирно урегулировать инцидент, говорил ранее Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова.

Кроме того, в интервью «Эху Москвы» Пашаев добавил, что дело невозможно закрыть по примирению сторон, поскольку нет речи об избежании наказания для Ефремова. «Это не частное обвинение, чтобы с примирением сторон прекратили. <…> Любой адвокат захочет, чтобы оправдательный приговор услышали или прекратили уголовное дело. Любой адвокат захочет, чтобы у него был результат, независимо, кого он защищает. А в данном случае статья, вы сами понимаете, есть погибший и алкогольное опьянение», — заявил Пашаев.

Актер Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня 2020 года — он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер почти не пострадал, но водитель грузового фургона Сергей Захаров, с которым он столкнулся, погиб.

В крови у Ефремова обнаружили алкоголь, а позже — следы наркотиков. На Ефремова составили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.