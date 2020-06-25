Реставратор испортил картину «Непорочное зачатие». Теперь ее называют «картофельной Мадонной»

Реставратор во время чистки испортил копию картины «Непорочное зачатие» испанского художника эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо, которая находилась в частной коллекции в Валенсии. Об этом пишет The Guardian.

Частный коллекционер нанял реставратора мебели, который должен был почистить копию картины за 1,2 тыс евро. Однако после чистки лицо Девы Марии стало неузнаваемым, при этом две попытки восстановить его в первоначальном виде не удались.

Журналисты из издания The Cut уже назвали картину «картофельной Мадонной».