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Реставратор испортил картину «Непорочное зачатие». Теперь ее называют «картофельной Мадонной»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:13

Реставратор во время чистки испортил копию картины «Непорочное зачатие» испанского художника эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо, которая находилась в частной коллекции в Валенсии. Об этом пишет The Guardian.

Частный коллекционер нанял реставратора мебели, который должен был почистить копию картины за 1,2 тыс евро. Однако после чистки лицо Девы Марии стало неузнаваемым, при этом две попытки восстановить его в первоначальном виде не удались.

Журналисты из издания The Cut уже назвали картину «картофельной Мадонной».

После очередной неудачной реставрации эксперты призвали правительство Испании ввести регулирование реставрационных работ произведений искусства. Сейчас в стране заниматься реставрацией может любой желающий даже в том случае, если у него нет необходимых навыков.

Эту реставрацию сравнивают с другим аналогичным случаем, когда прихожанка храма в испанском городе Борха самостоятельно пыталась восстановить фреску Элиаса Гарсиа Мартинеса. Тогда в соцсетях ее начали называть «пушистым Иисусом».

Неудачные реставрации проводят и в России. В начале 2020 года научно-методический совет при Мосгорнаследии забраковал результаты реставрации фасадного декора дома Мануйлова на улице Достоевского в Москве. Экспертиза установила, что реставраторы серьезно повредили исторический барельеф «Панафинейское шествие». На нем нашли следы шлифовки наждачной бумагой, а поверхность барельефа сгладили.

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