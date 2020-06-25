В России за сутки появились 7113 новых пациентов с COVID-19

За последние сутки в России выявили 7113 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились уже 613 994 человек.
Больше всего заболевших, как обычно, в Москве и Подмосковье — 885 и 467 соответственно. Третье место в списке продолжает занимать Ханты-Мансийский автономный округ — там за сутки зарегистрировали 319 случаев заражения.
Также за прошедший день умерли 92 пациента с COVID-19 (за все время — 8605), а вылечились от коронавируса 6342 человека (за все время — 375 164).
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились уже более 9,4 млн человек, хотя почти половина из них вылечилась от него. Тем не менее 482 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,3 млн), на втором — Бразилия (1,1 млн).