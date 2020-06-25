В России за сутки появились 7113 новых пациентов с COVID-19

За последние сутки в России выявили 7113 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились уже 613 994 человек.

Больше всего заболевших, как обычно, в Москве и Подмосковье — 885 и 467 соответственно. Третье место в списке продолжает занимать Ханты-Мансийский автономный округ — там за сутки зарегистрировали 319 случаев заражения.