Olympus продаст бизнес по производству фотоаппаратов

Компания Olympus заключила договор с Japan Industrial Partners (JIP) о продаже собственного направления по производству фотоаппаратов. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Официальная сумма сделки, как и ее основные условия, не раскрываются. Известно, что сделка должна быть закрыта до 30 сентября 2020 года, в нее войдет подразделение Olympus, занимающееся выпуском фотоаппаратов, объективов, биноклей и диктофонов.

После продажи этой части бизнеса Olympus сосредоточится на выпуске медицинского оборудования. При этом JIP продолжит развивать бренды Olympus, такие как фотоаппараты OM-D и объективы Zuiko.

В Olympus сделку объяснили конкуренцией с производителями смартфонов и операционными убытками, которые компания несет последние три года. По данным The Wall Street Journal, в 2019 году Olympus заработала на продаже камер около 400 млн долларов, тогда как в 2007 году этот показатель составлял 3 млрд долларов.

Olympus начала производство фотоаппаратов с 1936 года, а в 1959 году выпустила камеру из линейки Pen — один из самых известных продуктов компании. С 1990-х годов Olympus производит и цифровые камеры, а в 2003 году компания представила первую зеркальную камеру стандарта 4:3 со сменной оптикой Olympus E-1.