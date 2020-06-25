На здании посольства США в Москве появился радужный флаг ЛГБТК+

На здании посольства США в Москве вывесили радужный флаг движения ЛГБТК+. Об этом в соцсетях сообщают многочисленные очевидцы.

Представители посольства пока не ответили «Афише Daiy», с чем конкретно связано появление флага на фасаде здания. Вероятно, с тем, что сегодня — день радужного флага. Именно 25 июня в 1978 году на гей-прайде в Сан-Франциско впервые использовали этот флаг. Его разработал Гилберт Бейкер (скончался в 2017 году) по просьбе политика Харви Милка.

Кроме того, сегодня в России — первый из шести дней досрочного голосования по поправкам к Конституции страны. Само голосование запланировано на 1 июля. Среди предложенных поправок есть, в том числе, закрепление понятия семьи как союза мужчины и женщины, по сути, запрещающее однополые браки на государственном уровне.