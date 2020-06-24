ЕС не пустит россиян в июле, Lego выпустит набор «Один дома» и другие новости дня

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Илья Голубев
Сегодня в 19:29

В России за прошедшие сутки выявлены 7176 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились уже 606 881 человек.

Из‑за угрозы распространения коронавируса Европейский союз не включил Россию в предварительный список стран, для которых откроют границы с 1 июля. В перечень также не вошли США и Бразилия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему часы Владимира Путина отставали во время обращения к россиянам. Оказалось, что выступление президента шло в записи (причина этого не уточняется).

В Москве появилось новое граффити уличного художника Philippenzo. Оно называется «Двадцать» и посвящено 20-летнему пребыванию Владимира Путина у власти.

Компания Lego выбрала фанатские работы для создания конструкторов. Победили наборы по мотивам классического рождественского семейного фильма «Один дома», комедийного сериала «Сайнфелд» и обычная печатная машинка.

В новой бета-версии мессенджера Telegram для iOS появилась функция видеозвонков. Правда, у вызываемого пользователя тоже должна быть установлена эта версия приложения.

Netflix продлил сериал «Люцифер» на шестой сезон, который на этот раз точно станет последним (шоу должно было завершиться на пятом сезоне). Дата премьеры пока не уточняется.

В сети появился трейлер боевика «Агент Ева», главную роль в котором сыграла актриса Джессика Честейн. Помимо Честейн в фильме также снялся Колин Фаррелл.

Несколько групп анонсировали сегодня новые альбомы: джазовый оркестр The Sun Ra Arkestra объявил о выходе своей первой с 1999 года пластинки, британцы Nothing But Thieves назвали дату релиза «Moral Panic» и выпустили сингл с нее, а инди-рокеры Hurts поделились подробностями о своем полноформатнике «Faith».

Всемирно известный мим и клоун Слава Полунин расскажет о книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» проекту «Литературный вечер» благотворительной организации «Дом с маяком». Онлайн-встреча пройдет 26 июня, в 19.00, билеты можно приобрести здесь.

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