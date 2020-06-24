В Петербурге около Музея стрит-арта откроется автокинотеатр

В Петербурге 27 июня откроется новый автокинотеатр. Он расположится на площадке Музея стрит-арта на шоссе Революции, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

В кинотеатре будут показывать как недавние кинопремьеры, так и популярные фильмы прошлых лет. Первым на площадке покажут фильм Гая Ричи «Джентльмены».

Купить билеты в кинотеатр можно на сайте и в социальных сетях «Мираж Синема». Въезд одного автомобиля будет стоить от 500 рублей. Площадка рассчитана на 50 машиномест. Прямо в машину можно будет заказать доставку еды из ресторана «Italiani».

«Это абсолютно новый и интересный для нас формат. Все соскучились и по кино, и по ресторанам, и по музеям. Этим проектом мы хотим объединить все три направления, без которых в летний период было бы совсем тоскливо», — сообщает совладелец сети кинотеатров «Мираж Синема» Олег Ивонинский.

Въезд на территорию будет осуществляться по QR-кодам. Заехав на площадку, можно будет узнать, на какую FM-волну необходимо настроить радиоприемник.

В Петербурге также работает автокинотеатр на улице академика Лебедева, там также проходят концерты. Кроме того, ранее сообщалось, что сеть «Каро» планирует открыть в Петербурге автокинотеатр. Сейчас проект находится на согласовании с городскими властями.