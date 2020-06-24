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В Музее Москвы пройдет фотовыставка «Великая пустота» Сергея Пономарева

Илья Голубев
Сегодня в 17:46

В Белом зале Музея Москвы с 17 июля по 23 августа пройдет выставка «Москва. Великая пустота», на которой представят фотографии Сергея Пономарева, посвященные опустевшим столичным улицам во время карантина, введенного из‑за пандемии коронавируса.

«Для меня это действительно уникальный проект. За время своей карьеры я видел немало войн и конфликтов, а также стихийных бедствий и катаклизмов, но не ожидал, что буду снимать одно из величайших событий XXI века — пандемию коронавируса — у себя дома в Москве», — рассказал о выставке автор ее экспозиции.

Сергей Пономарев получил в 2016 году Пулитцеровскую премию в номинации «Новостная фотография» за проект о сирийских беженцах, над которым он работал с еще несколькими коллегами.

© Музей Москвы
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© Музей Москвы
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© Музей Москвы
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Кроме выставки Сергея Пономарева Музей Москвы также организует два круглых стола, посвященных периоду самоизоляции: первый — «Архитектура. Все уйдут, а я останусь» при участии главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова и ведущих российских архитекторов, урбанистов и застройщиков, а второй будет посвящен теме городской фотографии.

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