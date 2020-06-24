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Примирение с собой в клипе «Alapathy» от Фенн Лили

Илья Голубев
Сегодня в 16:41

Инди-певица из Бристоля Фенн Лили выпустила клип на сингл «Alapathy» с ее грядущего альбома «Breach», который выйдет 18 сентября.

Весь альбом был записан певицей на самоизоляции во время карантина из‑за пандемии коронавируса. По словам самой Фенн Лили, он получился гораздо более медитативным, чем ее дебютная пластинка «On Hold», и «в основном исследует одиночество и разницу между понятиями «быть одному» и «быть одиноким».

«Я поняла, что мне комфортно быть наедине с собой, и нет необходимости зацикливаться на отношениях, чтобы чувствовать себя спокойной высказывать какие‑то мысли. Я чувствую, будто сломала ментальный барьер между собой и самоуважением», — призналась певица.

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