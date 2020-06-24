В сети появился трейлер боевика «Агент Ева» с Джессикой Честейн и Колином Фарреллом

В сети вышел трейлер боевика «Агент Ева», главную роль в котором сыграла актриса Джессика Честейн. Помимо Честейн, в фильме также снялся Колин Фаррелл.
По сюжету картины, Честейн играет спецагента Еву, которая в одиночку выполняет самые сложные задания. Однажды, когда очередная операция идет не по плану, Ева решает выйти из игры, и тогда один из влиятельных боссов секретной службы открывает на нее охоту.
Режиссером ленты выступил Тейт Тейлор, который ранее работал вместе с Честейн над фильмом «Прислуга». Сценарий боевика написал Мэттью Ньютон. Оператором стал Стивен Голдблатт.
Релиз фильма намечен на 31 июля. Когда его можно будет посмотреть в России, пока не известно.