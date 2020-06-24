Новозеландское агентство BGT ищет людей с необычной внешностью для сериала по «Властелину колец»

Новозеландское агентство по поиску талантов BGT начало поиск актеров с необычной внешностью для участия в сериале Amazon по «Властелину колец», пишет Independent.

Конкретные роли, на которые подбирают артистов, не уточняются. Агентство ищет людей с такими особенностями как: «неправильный прикус, ожоги лица, длинные тощие конечности, глубокие скулы, морщины на лице, шрамы от акне, торчащие уши, выпуклые или интересные носы, маленькие или большие глаза, тощие лица, отсутствующие кости».

Заявки будут рассмотрены только от жителей Окленда с правом на работу в Новой Зеландии. Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно прислать четкую фотографию без макияжа.

BGT ранее уже подбирал актеров массовки для «Властелина колец» Питера Джексона. Съемки нового шоу должны возобновиться в июле после перерыва, связанного с распространением коронавируса.

Amazon получила права на экранизацию «Властелина Колец» в 2017 году, предполагается, что студия выпустит по роману Джона Рональда Руэла Толкина сериал из пяти сезонов, а также серию спин-оффов. Действие сериала будет происходить до событий «Властелина Колец», в эпоху, когда было создано Кольцо Всевластия. Все подробности вокруг сюжета студия скрывает.

Пока известно, что первые эпизоды снимет режиссер «Мира Юрского периода-2» Хуан Антонио Байона, а Amazon готовит к выходу как минимум два сезона. Ранее Amazon назвал актеров, которые сыграют основные роли в сериале.