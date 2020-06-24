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Netflix продлил сериал «Люцифер» на шестой сезон, который станет «финальным финалом»

Илья Голубев
Сегодня в 15:17

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Люцифер» на шестой сезон, который на этот раз точно должен стать последним. Дата премьеры пока не уточняется.

Еще пятый сезон, по обещаниям создателей шоу, должен был стать последним, но в официальном твиттере «Люцифера» написано, что шестой сезон все же окажется «ФИНАЛЬНЫМ финалом». Состав команды, работавшей над сериалом все это время, останется прежним.

Шоу снято по одноименной серии комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта. В центре сюжета — дьявол в отставке, который помогает детективу расследовать преступления. Сериал придумал автор «Блудливой Калифорнии» Том Капинос.

Первые три сезона шоу выходили на Fox, после чего телеканал решил закрыть проект. В июне прошлого года права на «Люцифер» купил Netflix, и четвертый сезон появился на стриминговом сервисе 8 мая 2019 года. Премьера пятого сезона запланирована на 21 августа этого года.

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