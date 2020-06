The Sun Ra Arkestra выпустит первый за 20 лет альбом. Посмотрите психоделичный клип на трек с него

Джазовый оркестр The Sun Ra Arkestra анонсировал свой первый с 1999 года альбом и выпустил психоделический анимационный клип на трек «Seductive Fantasy».

Группа основана в начале 50-х годов джазовым музыкантом Сан Ра. В 70-х коллектив играл на вечерних ТВ-шоу и устраивал подпольные вечеринки на сцене андеграундного Squat Theatre в Нью-Йорке. Сан Ра стал одним из апологетов афрофутуризма в музыке — подробнее об этом явлении «Афиша Daily» рассказывала два года назад.

Сан Ра умер в 1993 году, и знамя космического джаза подхватил его саксофонист Джон Гилмор (сейчас ему 96 лет (!)). В 1999 году у The Sun Ra Arkestra вышел последний на данный момент альбом «Song for the Sun». После этого группа активно гастролировала, регулярно играла на крупнейших мировых музыкальных фестивалях, а в 2018 году устроила масштабную вечеринку в «Стрелке» в Москве (перед этим еще и выступила на шоу «Вечерний Ургант»).