The Sun Ra Arkestra выпустит первый за 20 лет альбом. Посмотрите психоделичный клип на трек с него

Новая пластинка пока не имеет названия, а выйдет уже в этом году. «Seductive Fantasy» должна дать представление о грядущем релизе, хотя это и не новый трек, а обновленный к релизу (его оригинальная версия вошла в альбом Сан Ра «On Jupiter» 1979 года).

Группа основана в начале 50-х годов джазовым музыкантом Сан Ра. В 70-х коллектив играл на вечерних ТВ-шоу и устраивал подпольные вечеринки на сцене андеграундного Squat Theatre в Нью-Йорке. Сан Ра стал одним из апологетов афрофутуризма в музыке — подробнее об этом явлении «Афиша Daily» рассказывала два года назад.

Сан Ра умер в 1993 году, и знамя космического джаза подхватил его саксофонист Джон Гилмор (сейчас ему 96 лет (!)). В 1999 году у The Sun Ra Arkestra вышел последний на данный момент альбом «Song for the Sun». После этого группа активно гастролировала, регулярно играла на крупнейших мировых музыкальных фестивалях, а в 2018 году устроила масштабную вечеринку в «Стрелке» в Москве (перед этим еще и выступила на шоу «Вечерний Ургант»).