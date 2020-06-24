Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему часы Владимира Путина отставали во время обращения к россиянам. Выступление президента шло в записи, пишет РБК со ссылкой на Пескова.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — сказал пресс-секретарь президента.

Трансляция обращения Путина к россиянам началась 23 июня в 17.00, хотя изначально была анонсирована на 15.00. Часы президента показывали примерно 14.45-14.50.

Обращение президента длилось более 50 минут. «Афиша Daily» собрала здесь главные темы его выступления.