Linkin Park рассказали о неизданной песне, записанной с Честером Беннингтоном

Музыканты альтернативной рок-группы Linkin Park признались, что у них остался неизданный материал, который они записывали еще с покойным Честером Беннингтоном, сообщает Loudwire со ссылкой на трансляцию лидера группы Майка Шиноды в Twitch.

Неизданная песня называется «Friendly Fire», она была записана для последнего на данный момент альбома группы — «One More Light», который вышел в мае 2017 года незадолго до смерти Честера Беннингтона.

«Мне все еще нравится эта песня. Можно ли ее где‑то услышать? Выкладывали ли мы «Friendly Fire» хоть куда‑то? Не выкладывали, не так ли? <…> Вам точно придется буквально годами ждать возможности услышать этот трек, если что», — предупредил Майк Шинода.

Летом 2017 года группа Linkin Park потеряла своего вокалиста и фронтмена Честера Беннингтона. Тот покончил с собой 20 июля — ему был 41 год. «Афиша Daily» тогда оценила вклад Беннингтона в музыкальную индустрию. В 2018 году Linkin Park выпустили альбом «One More Light Live» в память о Беннингтоне. Только в этом апреле басист Linkin Park — Дэйв Фаррел — объявил, что группа работает над новым материалом.