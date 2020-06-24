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Какие улицы перекроют в Москве на время парада Победы

Илья Голубев
Сегодня в 10:12

В Москве сегодня, 24 июня, из‑за парада Победы перекроют часть улицы, причем некоторые — вечером, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Схема [перекрытий] примерно та же, что и на репетиции: Мневники, часть Садового кольца, Тверская, Моховая, много улиц вокруг Красной площади», — предупреждает ЦОДД в твиттере.

Часть перекрытых улиц были закрыты еще в 5.30 утра и открыты для движения уже в 8 утра, часть откроют после парада, но из‑за вечернего праздничного салюта улицу Косыгина и Университетскую площадь перекроют с 20.30 до 22.30. Так временно будут недоступны некоторые парковки — полную схему можно посмотреть здесь.

© ЦОДД
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