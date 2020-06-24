Джимми Киммел извинился за скетчи с «блэкфэйсом»

Известный американский телеведущий и комик Джимми Киммел извинился за свои пародии на темнокожих знаменитостей. Об этом он написал в обращении, размещенном в твиттере.

«Нет ничего более важного для меня, чем ваше уважение, и я приношу свои извинения всем, кто был задет или оскорблен из‑за слов, которые я произносил, или макияжа, который носил», — сказал Киммел.

Комик признался, что на протяжении своей карьеры множество раз пародировал темнокожих знаменитостей, и никогда не хотел никого этим оскорбить. Но по истечении времени многие из этих скетчей вызывают стыд и могут быть использованы как оружие против телеведущего, считает Киммел.

«Я верю, что я развивался и рос все последние более чем 20 лет, и я надеюсь, что доказательством этому служит мое шоу. Я знаю, что не в последний раз слышу обвинения, они будут использованы, чтобы закрыть мне рот», — отметил телеведущий.

Джимми Киммел — ведущий собственного вечернего шоу на телеканале ABC, которое называется «Jimmy Kimmel Live!» и выходит в эфир с 2003 года.