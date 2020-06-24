перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джимми Киммел извинился за скетчи с «блэкфэйсом» 2:05
Леонардо ДиКаприо спродюсирует фильм для Netflix 1:29
«Языческое капище»: священник предстанет перед церковным судом за критику храма Вооруженных сил 1:07
Microsoft запустила инициативу по исправлению расового неравенства 0:32
На востоке Москвы появится новый торговый комплекс «Город Косино» Вчера в 23:59
В даркнете опубликовали базу с данными российских пользователей Telegram Вчера в 23:27
Депутаты пожаловались в Генпрокуратуру на «Радио Свобода», «Настоящее время» и «Немецкую волну» Вчера в 23:06
Китай наказал владельца TikTok за «вульгарный контент» Вчера в 22:32
Данила Козловский жертвует собой в трейлере фильма «Чернобыль: Бездна» Вчера в 22:13
Дизайнер Вирджил Абло выставил на аукцион кроссовки с автографом. Деньги пойдут на борьбу с расизмом Вчера в 22:00
Jade87/Pixabay Фильмы Кристен Стюарт и Паоло Соррентино: на Netflix появится серия короткометражек «Homemade»
Фильмы Кристен Стюарт и Паоло Соррентино: на Netflix появится серия короткометражек «Homemade» Вчера в 21:35
Первый канал вручил премию «Призвание-2020». Зрители церемонии не соблюдали социальную дистанцию Вчера в 21:33
На рейсе «Аэрофлота» вновь пострадала собака. Такса получила серьезную травму глаза Вчера в 21:06
«ВКонтакте» запустила челленджи от Моргенштерна и Басты в преддверии выпускных Вчера в 20:33
В Петербурге силовики пришли к организатору игрушечного митинга Вчера в 20:31
Movieclips/YouTube «Побег из курятника» обзаведется продолжением. К проекту присоединился Netflix
«Побег из курятника» обзаведется продолжением. К проекту присоединился Netflix Вчера в 20:20
Новое обращение Путина, пожары на Дальнем Востоке и другие новости дня Вчера в 20:12 Дайджест
Ученые: мужчины с кошками меньше нравятся женщинам Вчера в 20:01
Брюс Уиллис снимется в фильме «Реактор» Вчера в 19:22
Трамп пригрозил тем, кто сносит памятники, лишением свободы на срок до 10 лет Вчера в 19:08
Отключить рекламу

Леонардо ДиКаприо спродюсирует фильм для Netflix

Сегодня в 1:29

Леонардо ДиКаприо станет продюсером киноадаптации документального фильма «Вирунга», вышедшего в 2014 году, сообщает Deadline. Сценарий фильма напишет Барри Дженкинс, известный работой над «Лунным светом» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Оригинальный документальный фильм, снятый режиссером Орландо фон Айнсиделем, получил номинацию на «Оскар». История разворачивается в одном из африканских национальных парков, где в опасности оказывается последний представитель вида горных горилл.

Новый фильм расскажет эту же историю, но уже в художественной ленте. Посмотреть картину можно будет на стриминговой платформе Netflix. Дата премьеры пока не известна.

Продюсерами ленты, помимо ДиКаприо, выступят Дженнифер Дэвиссон, Филип Уотсон и Джоанна Натасегара, а также автор документального фильма Орландо фон Айнсидель.

Ранее стало известно, что на Netflix 30 июня появится серия короткометражек «Homemade», снятая 18 режиссерами со всего мира во время самоизоляции из‑за пандемии коронавируса.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
рок
Alt-J
Английские рок-звезды, в которых нет ничего звездного
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
естественно-научная
Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир (онлайн-трансляция)
История реальных, утопических и художественных изобретений
электроника
«Awakenings Festival 2020» (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить