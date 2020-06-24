Леонардо ДиКаприо спродюсирует фильм для Netflix

Леонардо ДиКаприо станет продюсером киноадаптации документального фильма «Вирунга», вышедшего в 2014 году, сообщает Deadline. Сценарий фильма напишет Барри Дженкинс, известный работой над «Лунным светом» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Оригинальный документальный фильм, снятый режиссером Орландо фон Айнсиделем, получил номинацию на «Оскар». История разворачивается в одном из африканских национальных парков, где в опасности оказывается последний представитель вида горных горилл.

Новый фильм расскажет эту же историю, но уже в художественной ленте. Посмотреть картину можно будет на стриминговой платформе Netflix. Дата премьеры пока не известна.

Продюсерами ленты, помимо ДиКаприо, выступят Дженнифер Дэвиссон, Филип Уотсон и Джоанна Натасегара, а также автор документального фильма Орландо фон Айнсидель.

Ранее стало известно, что на Netflix 30 июня появится серия короткометражек «Homemade», снятая 18 режиссерами со всего мира во время самоизоляции из‑за пандемии коронавируса.