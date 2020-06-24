Microsoft запустила инициативу по исправлению расового неравенства

Microsoft запускает инициативу по расовому равенству. Об этом компания сообщила в своем блоге. В течение ближайших пяти лет Microsoft планирует бороться с несправедливостью для афроамериканского сообщества, а также для других сообществ, включая латиноамериканское.

«Мы полны решимости принять меры, чтобы помочь решить проблему расовой несправедливости и неравенства, и безоговорочно верим, что жизнь темнокожих имеет значение», — написал CEO Microsoft Сатья Наделла.

Компания намерена удвоить число темнокожих менеджеров и старших руководителей в США к 2025 году, привлекать к партнерству больше темнокожих поставщиков и улучшить внутреннюю культуру корпорации.

На программу инклюзивности Microsoft потратит 150 миллионов долларов. Кроме того, компания обещает инвестировать в малый бизнес и систему правосудия.

Ранее Apple заявила, что потратит на программу расового равенства 100 млн долларов. По словам Кука, новая инициатива бросит вызов системе, которая мешает реализации возможностей людей из цветных сообществ — в первую очередь афроамериканцев.