На востоке Москвы появится новый торговый комплекс «Город Косино»

В начале следующего года на востоке Москвы откроется новый торгово-развлекательный центр «Город Косино», пишет РБК. Комплекс будет площадью более 130 тысяч квадратных метров, его построит девелопер ГК «ТЭН».

«Город Косино» разместится на пересечении МКАД с Косинским шоссе, недалеко от Новоухтомского шоссе. Рядом с комплексом появится парковка, рассчитанная на 3 тысячи мест.