На востоке Москвы появится новый торговый комплекс «Город Косино»

В начале следующего года на востоке Москвы откроется новый торгово-развлекательный центр «Город Косино», пишет РБК. Комплекс будет площадью более 130 тысяч квадратных метров, его построит девелопер ГК «ТЭН».
«Город Косино» разместится на пересечении МКАД с Косинским шоссе, недалеко от Новоухтомского шоссе. Рядом с комплексом появится парковка, рассчитанная на 3 тысячи мест.
Уже известно, что в новом торговом центре откроются «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон». Помимо этого, там появятся кинотеатр и большой фуд-корт.
Кроме того, вплотную к торговым площадям построят полноформатный ледовый дворец с трибунами и всей необходимой для проведения соревнований инфраструктурой. По задумке, ледовый дворец должен повысить посещаемость ТРЦ.
Ранее стало известно, что в торговом центре «Щелковский» появится премиальный кинозал нового формата Dolby Cinema. Кроме того, Mall Management Group представила проект подземного торгово-развлекательного центра «Павелецкая Плаза».