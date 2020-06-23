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Дизайнер Вирджил Абло выставил на аукцион кроссовки с автографом. Деньги пойдут на борьбу с расизмом

Вчера в 22:00

Дизайнер Вирджил Абло выставил на благотворительный аукцион, организованный музыкальной группой Deviation, кроссовки Off-White™ x Air Jordan 4 «Sail» с собственным автографом. Эта модель была показана в феврале на шоу Off-White в Париже, но так и не была выпущена в продажу.

Текущая ставка на лот составляет более 35 тысяч долларов, это почти 2,5 миллиона рублей. Все вырученные средства от продажи будут перечислены организации The Black Curriculum, занимающейся помощью темнокожим семьям Великобритании, которые пострадали от расизма.

Ранее Абло столкнулся с критикой из‑за негативной реакции на погромы в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также из‑за маленькой суммы пожертвования в одну из благотворительных организаций.

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