Первый канал вручил премию «Призвание-2020». Зрители церемонии не соблюдали социальную дистанцию

Первый канал показал церемонию вручения премии лучшим врачам России «Призвание-2020», приуроченную ко Дню медицинского работника. Присутствовавшие на ней зрители и медработники не соблюдали социальную дистанцию.

На записи церемонии вручения видно, как в зрительном зале люди сидят вплотную, не соблюдая необходимых при пандемии мер социального дистанцирования. «В этом году, когда пандемия затронула весь мир, эта премия важна особенно», — говорится в описании на сайте телеканала.

Вручение премии театра «Русская песня» вели Елена Малышева и Александр Розенбаум. Также в программе приняли участие руководитель Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова, Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Стас Михайлов и другие.