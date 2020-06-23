Первый канал вручил премию «Призвание-2020». Зрители церемонии не соблюдали социальную дистанцию

Первый канал показал церемонию вручения премии лучшим врачам России «Призвание-2020», приуроченную ко Дню медицинского работника. Присутствовавшие на ней зрители и медработники не соблюдали социальную дистанцию.
На записи церемонии вручения видно, как в зрительном зале люди сидят вплотную, не соблюдая необходимых при пандемии мер социального дистанцирования. «В этом году, когда пандемия затронула весь мир, эта премия важна особенно», — говорится в описании на сайте телеканала.
Вручение премии театра «Русская песня» вели Елена Малышева и Александр Розенбаум. Также в программе приняли участие руководитель Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова, Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Стас Михайлов и другие.
«Как бы ни изменялась наша профессия, какие бы технологии в нее ни приходили, медицина невозможна без врачей, без любви к профессии, без преданности делу. Наша премия называется «Призвание», потому что без призвания работать в медицине нельзя», — заявила Малышева.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, зрителей в залах необходимо рассаживать на расстоянии не менее одного метра друг от друга, а в фойе и зоне кассового обслуживания социальная дистанция должна составлять 1,5 метра.
Карантин в Москве начали снимать с 9 июня. Тогда в городе отменили режим самоизоляции, пропуска и график прогулок.