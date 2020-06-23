На рейсе «Аэрофлота» вновь пострадала собака. Такса получила серьезную травму глаза

На рейсе «Аэрофлота» Петропавловск-Камчатский — Москва 17 июня пострадала такса по имени Мила. По приезде в Шереметьево ее хозяйка получила клетку с выломанной дверцей, а у собаки был разбит глаз. Об этом пишет брянское издание «Город 32» со ссылкой на владелицу животного Ирину Павлову.

Она отметила, что в аэропорту Петропавловска-Камчатского она следила за погрузкой и с собакой обращались бережно. В Шереметьево же она «получила клетку с выломанной дверцей и запуганное, обездвиженное от ужаса животное с разбитым глазом». «Мила даже не сразу меня узнала. Пока добрались до станции «Саларьево», где была припаркована машина, глаз распух, загноился и полностью покрылся бельмом. Собака перестала видеть, была очень напугана», — заявила Павлова.

Из Шереметьево хозяйка питомца направилась в Брянск, где обратилась в ветеринарную клинику. Там таксе поставили диагноз — травма третьего века. «Врачи говорят, что характер травмы указывает на сильнейший удар. Вероятно, при разгрузке собака летела вниз головой и очень сильно ударилась глазом о клетку или, если дверца выпала, обо что‑то еще», — сказала Ирина.

«Сейчас мы лечимся. Надеемся, что не понадобится операция. Радуемся, что Мила жива. Из‑за состояния собаки планы на отпуск пришлось пересмотреть, но главное — здоровье собаки, которое теперь предстоит долго восстанавливать. В августе нам лететь назад», — добавила она.

По словам Поповой, такса приучена к полетам и раньше переносила их нормально, за исключением стресса, который быстро проходил на месте. Женщина направила претензию в «Аэрофлот», сейчас она находится на рассмотрении.

Это уже второй случай за последнюю неделю, когда собака получает травмы на рейсе «Аэрофлота». Накануне москвичка Кристина Иличева рассказала о том, как ее мать, прилетев из Шереметьево в Симферополь, получила собаку всю грязную и в крови. У питомца была повреждена морда, особенно пасть, десна и зубы. Хозяйка написала претензию в «Аэрофлот», но там травмы списали на стресс, которое животное испытало в полете, и отказались взять на себя ответственность.

Информация о пострадавших собаках дошла до государственных органов — проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В случае, если будут найдены нарушения, прокуратура обещает принять меры реагирования.