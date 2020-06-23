В Петербурге силовики пришли к организатору игрушечного митинга

В воскресенье, 21 июня, Софья Уляшева вместе с другими активистами расставила на Марсовом поле крошечные игрушки с плакатами против поправок в Конституцию. В соцсетях под фотографиями с «митинга» Уляшеву указали как их автора.

В Петербурге сотрудники уголовного розыска пришли к пресс-секретарю движения «Весна» Софье Уляшевой, которая организовала «игрушечный наномитинг» против поправок в Конституцию. Об этом сообщается в твиттере движения.

На следующий день домой к активистке пришли силовики, но не застали ее дома. Подруга матери отказалась впускать сотрудников уголовного розыска. По их словам, они приходили, чтобы поговорить с активисткой, так как она расставляла игрушки на митинге и у нее есть гражданская позиция.

17 июня Уляшеву оштрафовали за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Штраф в 4000 рублей выписали за нарушение режима самоизоляции.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не верит в честное голосование по поправкам к Конституции. Согласно опросу ВЦИОМ, 42% россиян уверены в достоверности выборов, а 24% считают, что в ходе голосования случатся подтасовки на местах.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными: например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.