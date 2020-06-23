Новое обращение Путина, пожары на Дальнем Востоке и другие новости дня

В России за последние сутки выявили 7425 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились свыше 599 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин провел очередное обращение к россиянам. Он предложил увеличить НДФЛ для богатых, снизить налоги для IT-компаний и продлить выплаты врачам и соцработникам. Главное из обращения — здесь.

В Гринписе заявили, что сейчас в России горит около 1 млн гектаров лесов. Пожары охватили дальневосточные территории, которые местные власти не тушат.

Высшая школа экономики возглавила рейтинг лучших университетов России по версии Forbes. Самым успешным нестоличным вузом оказался Уральский университет имени Бориса Ельцина в Екатеринбурге.

Борис Немцов посмертно выиграл суд у Юрия Лужкова в ЕСПЧ. Компенсацию в 20,8 тыс. евро (1,6 млн рублей) теперь получит дочь Немцова Жанна.

Дональд Трамп в твиттере пригрозил тем, кто сносит памятники, лишением свободы на срок до 10 лет. По его словам, распоряжение об этом вступает в силу немедленно, а исключения не будет ни для кого.

Сотрудники Google потребовали от компании прекратить продажу технологий полиции. «Зачем помогать тем, кто ответственен за колено на шее Джорджа Флойда?» — заявили они.

В Омске пройдет первый в России конкурс среди могильщиков — им нужно будет копать ямы на скорость. Соревнование получило название «Могильный беспредел».

Борис Гребенщиков выпустил новый сольный альбом «Знак огня», а King Gizzard & the Lizard Wizard поделились благотворительным документальным фильмом о создании своего прошлогоднего лонгплея «Infest the Rats’ Nest».

Вышел трейлер мультфильма «До Луны» от Netflix. Лента расскажет историю девочки, которая строит ракету до Луны, чтобы доказать всем существование богини из сказок ее мамы.