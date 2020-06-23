«Побег из курятника» обзаведется продолжением. К проекту присоединился Netflix

Британская студия Aardman Animation снимет продолжение мультфильма «Побег из курятника» через двадцать лет после выхода первой части. Слухи о сиквеле ходили давно, но теперь, как пишет Variety, к проекту решил присоединится Netflix, а съемки начнутся в следующем году.

Netflix займется распространением картины по всему миру, за исключением Китая. Исполнительными продюсерами мультфильма выступят аниматор первой части Питер Лорд и Дэвид Скортон, который работал над «Уоллесом и Громитом».

Один из главных аниматоров студии Aardman Ник Парк займет место творческого консультанта. К проекту присоединятся сценаристы Кэри Киркпатрик, Рейчел Туннард и Джон О’Фаррелл, а также продюсеры Карла Шелли и Стив Пеграм. Режиссером выступит Сэм Фелл, известный по работе над мультфильмами «Смывайся!» и «Паранорман, или Как приручить зомби».

Главными героями сиквела станут все те же рыжая курица Джинджер и ее возлюбленный петух Рокки Роуд. По сюжету они живут в курином раю без людей и вместе высиживают яйцо. Из него на свет появляется цыпленок-девочка по имени Молли, которая быстро вырастает и задумывается о том, чтобы покинуть остров. Тем временем появляются слухи о новой ужасной угрозе с материка.

Оригинальный «Побег из курятника» вышел в июне 2000 года. Спустя два десятилетия после премьеры он остается самым кассовым анимационным фильмом в истории. При бюджете в 44 млн долларов, ему удалось собрать свыше 220 тыс. долларов.