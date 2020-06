Брюс Уиллис снимется в фильме «Реактор»

Брюс Уиллис вернется на экраны в новом фильме студий 308 Enterprises и Almost Never Films — приключенческой экшен-картине «Реактор». Об этом пишет The Hollywood Reporter. Когда планируется выпустить фильм, пока неизвестно.

Звезда франшизы «Крепкий орешек», фильмов «Армагеддон» и «Петля времени» сыграет в новой ленте отрицательного персонажа — главаря банды наемников, чья жажда мести заставляет его захватить атомную электростанцию.

«Реактор» снимет режиссер Джаред Коэн, он же написал оригинальный сценарий к фильму совместно с Кэмом Кэнноном и Стивеном Сайрусом. Среди продюсеров фильма будут Кори Лардж, Дэнни Рот, Джонни Месснер и Стивен Идс.

Эта же команда спродюсировала другой фильм с участием Брюса Уиллиса — научно-фантастический боевик «Космический грех», представленный на Каннском виртуальном маркете.

«Для нас большая честь, что мистер Уиллис работает с нами снова в «Реакторе». Это чрезвычайно волнующе — делать фильмы с Брюсом Уиллисом. Его энергия, наследие и решение снова работать с 308 Enterprises заставляет меня с трепетом смотреть в будущее», — сказал Кори Лардж.