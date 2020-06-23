Госдума в первом чтении одобрила законопроект о воспитании патриотизма среди школьников

Госдума одобрила в первом чтении поправки в федеральный закон «Об образовании». Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект о воспитании патриотизма среди учащихся называет детей «важнейшим приоритетом государственной политики» и предусматривает создание условий для «воспитания гражданственности, а также уважения к памяти защитников отечества». Среди ценностей, на которых, согласно пояснительной записке к поправкам, должно основываться воспитание детей, — «закон и правопорядок, человек труда, взаимное уважение и бережное отношение к культурному наследию».

В Госдуму законопроект внес президент России Владимир Путин в конце мая. В интернете обратили внимание на ссылку в пояснительной записке на статью 67.1 Конституции — ее лишь планируется добавить в высший правовой акт России. Однако в Кремле не нашли в этом ничего ненормального. «Здесь нет никакого подвоха и никаких юридических ошибок», — заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в материалы Министерства просвещения, подготовленные к обсуждению президентского законопроекта о воспитании российских школьников, попал шоумен Павел Воля — в раздел «Пантеоны героев. Воспитание на примере». Это возмутило российских депутатов.